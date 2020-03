In attuazione della misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus, il comune di Cagliari comunica che la ricezione del pubblico negli uffici amministrativi del Servizio SUAPE, Mercati, Attività produttive e Turismo, situati nel Palazzo Civico di via Sonnino – piazza De Gasperi e presso i Mercati Civici e al dettaglio, verrà sospesa nella settimana tra il 9 e 13 marzo 2020. Comunque sino a differente comunicazione, non essendo possibile infatti, per la mancanza di idonei spazi da destinarsi a sale d’aspetto, garantire il rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra gli utenti e, in molti casi, tra questi e il personale di front office.

Tutti i servizi all’utenza verranno tuttavia garantiti attraverso supporto telefonico e mediante l’uso della posta elettronica ordinaria e certificata.

Per favorire l’uso di tali mezzi, si ricordano di seguito i principali contatti, telefonici e mail degli uffici del Servizio:

SPORTELLO SUAPE

numero verde 800371500, attivo da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e martedì dalle ore 15,30 alle ore 17 – Pec: suap@comune.cagliari.legalmail.it ;

UFFICIO COMMERCIO E SOMMINISTRAZIONE

numero 0706778482, attivo da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e martedì dalle ore 15,30 alle ore 17 – Pec / email: produttive@comune.cagliari.legalmail.it , produttive@comune.cagliari.it

UFFICIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA

numeri 0706778481 – 0706778554, attivi da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e martedì dalle ore 15,30 alle ore 17 – Pec / email: produttive@comune.cagliari.legalmail.it , produttive@comune.cagliari.it

UFFICIO CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO

numero 0706778470, attivo da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e martedì dalle ore 15,30 alle ore 17 – Pec / email: produttive@comune.cagliari.legalmail.it , concessionisuolo@comune.cagliari.it

UFFICIO TURISMO

numeri 0706776470, 0706778436, 0706778563, attivi da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle ore 13, e martedì dalle ore 15,30 alle ore 17 – Pec / email: pecturismo@comune.cagliari.legalmail.it , turismo@comune.cagliari.it

DIREZIONE MERCATI CIVICI AL DETTAGLIO

numero 0706775614, attivo da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e martedì dalle ore 15,30 alle ore 17 – Pec / email: produttive@comune.cagliari.legalmail.it , mercaticivici@comune.cagliari.it

DIREZIONE MERCATO ITTICO

numero 0706775602, attivo da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e martedì dalle ore 15,30 alle ore 17:00 – Pec / email: produttive@comune.cagliari.legalmail.it , mercaticivici@comune.cagliari.it

Si avvisano gli utenti che sono attivi anche tutti gli ulteriori numeri già pubblicati sul sito istituzionale in corrispondenza di ogni servizi erogato, così come le email istituzionali assegnate al personale.

Nel caso di informazioni connesse a pratiche già avviate e per le quali sussiste già una pregressa corrispondenza con gli uffici, si suggerisce di contattare gli uffici ricorrendo, in via prioritaria, ai numeri telefonici e/o agli indirizzi email riportati nelle specifiche comunicazioni già inoltrate.

Specifiche disposizioni sono previste per lo SPORTELLO INFOPOINT, presso il Palazzo Civico fi via Roma 145

Fino a differente comunicazione, lo Sportello Infopoint continuerà a essere operativo secondo gli orari ordinari, di seguito riportati. Tuttavia, l’accesso ai locali sarà ammesso uno per volta, con obbligo di attesa del proprio turno, all’esterno e osservando comunque sempre la distanza di sicurezza di almeno 1 metro. Tale distanza dovrà essere assicurata anche all’interno dell’ufficio, tra il visitatore e l’operatore.

Qualora tali misure non potessero essere garantite, sarà cura di questo Servizio darne immediata comunicazione con conseguente blocco momentaneo dell’attività di front office e contestuale potenziamento delle alternative modalità di contatto con l’ufficio.

ORARI E CONTATTI:

Orario Invernale (dall’1 novembre al 31 marzo): da lunedì a sabato dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18 e domenica dalle ore 10 alle ore 13

Orario Estivo (dall’1 aprile al 31 ottobre): da lunedì a domenica dalle ore 9 alle ore 20

numeri +390706778173, +390706777397, +393386498498 – email: infopoint@comune.cagliari.it