Contro la diffusione di insetti e roditori, programmate disinfestazioni di alcune aree della città, in corrispondenza dei pozzetti d’ispezione fognaria e nelle pertinenze pubbliche. Di seguito il calendario degli interventi.

Blatte:

venerdì 13 marzo, dalle 8,30: via San Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele II (tra le vie Palabanda e Tigelio), via Donizetti (tra le vie Dante e Cherubini).

Prescrizioni da osservare:

– divieto di transito e stazionamento di persone e animali nell’area interessata, durante il trattamento e nei 30 minuti successivi;

– allontanare dagli spazi interessati biancheria, erbe aromatiche, alimenti, giocattoli e animali domestici;

– chiudere gli infissi esterni durante le operazioni e di tenerli chiusi almeno sino a 15 minuti dopo la loro conclusione.

Ratti:

– mercoledì 11 marzo, dalle 8,30: via Flaming (civico n. 4), piazza Repubblica (civico n. 20) via Is campus (civico n. 26);

– giovedì 12 marzo, dalle 8,30: viale Ciusa (tra i civici n. 55 al 67).

Prescrizioni da osservare:

– divieto di danneggiare, sottrarre, toccare o manomettere i prodotti utilizzati, introdurre animali domestici liberi sprovvisti di museruola e abbandonare qualsiasi rifiuto lungo il perimetro delle strade, all’interno delle aree pubbliche o private interessate dall’intervento;

– i titolari di tutti i pubblici esercizi, aziende ricettive dove si svolge l’attività di deposito, produzione, commercio e somministrazione di prodotti alimentari, dovranno invece obbligatoriamente effettuare adeguati interventi di lotta integrata, volta a prevenire e impedire la presenza di ratti;

– l’apertura di nuovi cantieri edili di medie e grandi dimensioni deve essere preceduta, a carico della ditta esecutrice dei lavori, da un’adeguata azione preventiva di derattizzazione, che deve essere ripetuta annualmente e per tutta la durata del cantiere, con almeno due interventi effettuati nel periodo invernale;

– in ambito urbano, i proprietari o affittuari di immobili o terreni devono provvedere a una loro adeguata manutenzione in modo da impedire l’accesso ai ratti e la conseguente formazione di focolai d’infestazione.