La città è deserta, bar e negozi chiusi, strade sgombre, ma all’Oncologico di Cagliari, proprio in queste ore, sarebbe in svolgimento un Concorso pubblico per l’assunzione d’urgenza di alcuni ingegneri.

Secondo quanto si apprende la segnalazione sarebbe arrivata in Prefettura da un concorsista che avrebbe osservato i protocolli e denunciato la sua provenienza dalla ‘zona rossa’ e sarebbe stata invitata a porsi in isolamento per 14 giorni come previsto dai protocolli e dal Decreto varato ieri dal Governo.

Lo stesso avrebbe però protestato vibratamente in quanto i colleghi partecipanti, che avrebbero viaggiato con lui (lei) in aereo per arrivare a Cagliari dal Nord Italia, non avrebbero dichiarato alcunché e starebbero sostenendo la prova.