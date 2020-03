Il Comune di Carbonia informa la cittadinanza che, al fine di eseguire importanti lavori di ripristino del manto stradale in via Nuoro – nel tratto compreso tra piazza Ciusa e via Ottana – si rende necessario predisporre il divieto di sosta nella suddetta strada dalle ore 8.30 alle ore 17.30 nelle giornate del 9 e 10 Marzo.

L’obiettivo del provvedimento mira a garantire la sicurezza stradale, preservando nel contempo l’incolumità delle maestranze e dei cittadini.