Due ragazzi di 20 e 25 anni sono stati denunciati dai carabinieri per aver violato le restrizioni sulle aree interessate dal dpcm sul coronavirus.

I ragazzi, provenienti da Parma, si stavano recando all’aeroporto Marconi di Bologna per prendere un aereo diretto a Madrid.

Quando, fermati per un controllo stradale, è stato chiesto loro di specificare il motivo per cui si trovavano fuori dalla loro provincia, hanno addotto come giustificazione un viaggio di piacere.