Il Sindaco di Sant’Antioco Ignazio Locci ha firmato un’ordinanza con la quale si sospendono, fino al 3 aprile prossimo, il mercatino ambulante del martedì e quello dei produttori agricoli Coldiretti del venerdì, che si tengono settimanalmente, all’aperto, nel piazzale Pertini. La decisione è maturata alla luce del D.P.C.M. del 08/03/2020 con il quale vengono adottate misure per il contenimento del contagio da Covid-19, tra le quali la chiusura di tutte le attività che comportano l’assembramento di persone, anche all’aperto.

In entrambi gli appuntamenti si recano abitualmente centinaia di cittadini che, per le condizioni strutturali di piazzale Pertini, non possono garantire tra loro la distanza di sicurezza necessaria per evitare il contagio.

I trasgressori saranno perseguiti a termini di legge ai sensi dell’art. 650 del C.P., salvo che la violazione non comporti più grave sanzione.