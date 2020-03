Il consiglio direttivo del CUS Cagliari ha deciso di chiudere i suoi impianti – la Cittadella Sportiva “Sa Duchessa”, il Polo Universitario di Monserrato e il Polo Nautico di via Calatafi – per il momento, fino al prossimo 16 marzo.

La decisione arriva a seguito del nuovo DPCM “Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19”, adottato domenica 8 marzo 2020, e del blocco del blocco dei campionati nazionali e regionali.

Per quanto in Sardegna sarebbe ancora possibile svolgere, a determinate condizioni, attività per gli atleti agonisti e attività motorie libere, il CUS Cagliari ritiene che “le indicazioni delle autorità di governo e scientifiche siano chiare, e devono indurre tutti ad adottare i comportamenti più prudenti e rispettosi della salute propria e altrui. E il comportamento migliore è stare a casa, tranne casi e circostanze eccezionali, e ridurre ogni occasione di contatto e relazione con l’esterno”.

“Siamo certi – conclude la nota – che la nostra comunità di studenti, atleti, tecnici, dirigenti, bambini, ragazzi e famiglie, comprenda che ora è prioritario tutelare con il massimo rigore la salute pubblica e la sicurezza di ciascuno. E la chiusura totale degli impianti e della segreteria studenti, insieme all’invito a tutti a stare nella propria abitazione, è il modo migliore per dare in questo momento il nostro contributo alla drammatica situazione che la nostra comunità sta vivendo”.