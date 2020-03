Dj Who: la seconda playlist di marzo

Nuova playlist di Musica e Parole, l’appuntamento per ricevere i consigli musicali e le frasi più belle di Dj Who.

Per voi la seconda playlist di marzo:

1) A raccolta, 24 Grana (Gruppo fondato a Napoli 1995) feat Clementino (Clemente Maccaro, Avellino)

Nun se po’ maje sapè

Comme va o nun va

Pe’ chesto amma vedè dint’ ‘o scuro

Qualcuno già ci ascolta

Anche stavolta

2) Mamma Perdonami, The bluebeaters (Gruppo fondato nel 1993) feat. Coez (Silvano Albanese, Nocera Inferiore)

Mamma perdonami

volevo essere meglio di così

so che non mi credi

ma stanotte le stelle la luna soltanto per te

3) Monolocale, Francesca Michielin (Bassano del Grappa) feat. Fabri Fibra (Fabrizio Tarducci (Senigallia)

Mi sento male, tu non mi pensare

Anzi pensami, ma non pensare male

Di me mi manca quel monolocale

4) Buenos Aires, Baby K (Claudia Judith Nahum, Singapore-Roma)

Da due amanti a due sconosciuti

Chi sarà il primo a togliere le maschere

Da due diamanti a due sopravvissuti

Io non ci muoio un’altra volta per te

5) Saturno, Nitro (Nicola Albera, Vicenza)

Sai che non so fare come gli uomini veri

Che anche se piangono, rimangono seri

Ti regalo la luna, basta che adesso mi segui

Che ho ancora un paio di emisferi da vedere con te

6) Fino a quando il cielo esiste, Mox (Marco Santoro, Roma) feat Fulminacci (Filippo Uttinacci, Roma)

Pure se oggi il cielo è triste

mi leggo le riviste

non avrei pensato mai

che la pioggia servisse

fino a quando il cielo esiste

non è l’apocalisse

7) Circostanze, Bipuntato (Beatrice Chiara Funari, Roma)

il problema è restare e rimediare

chiedere scusa a chi volevi bene

dovevi capire le giuste direzioni

non pensare a tutte quelle varie opposizioni

sapersi comportare nelle situazioni

fidarsi per di più delle condizioni

e poi rincontrarsi a dicembre nelle giuste circostanze

8) Un grammo di cielo, Gulino (Nico Gulino, Catania, già voce Marta sui Tubi)

E se io avessi avuto un grammo di cielo

Per ogni volta che ho avuto sapore di te

Per ogni volta che ho aspettato per ore

Che ti decidessi a vivere

9) Respiro, Greta (gruppo, Padova)

E ora vorrei mancarti come a me manca il respiro

Vorrei poterti dire che non eri come loro

10) Tivù, Michele Merlo (Marostica, Vicenza)

A dire mille ti amo

Anche se poi non è vero

E fare finta di niente

11) Niente canzoni d’amore, Elodie (Elodie di Patrizi, Roma)

Quando siamo lontani penso agli affari

Mi vedo con altri ma sono svaghi

Non farmi drammi, abbiamo senso a nostro modo

L’amore esiste in natura, la coppia è un’invenzione dell’uomo

12) Tre giorni a Milano, Irene Facheris, Milano

Non basteranno tre accordi ed una voce

Per spiegare che il tuo pregiudizio è uno specchio ben fedele

di ciò che non vuoi guardare

13) Bullshit, Federica Carta, Roma

E ora io non perdo time

per le tue bullshit

so che non te l’ho detto mai

però adesso è così

14) Settebello, Galeffi (Marco Galeffi, Roma)

Ho un cruciverba nella testa

Ma quasi mai la soluzione

15) Non mi fido, Side baby (Arturo Bruni, Roma), feat Psicologi (Drast, Marco De Cesaris, Napoli) e Lil Kaneki, Alessio Aresu, Roma) Mace (Marco Zitelli, Roma)

Perché qua l’amore conta anche meno dei contanti

E se muoio, seppellitemi con una bandana

Come posso amarti se nessuno mi ha mai amato?