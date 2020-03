La settimana sarà un po’ deludente in ambito sentimentale per i segni di fuoco. Alcune discussioni avute con il partner potranno lasciare tanta amarezza. I cuori solitari potranno incontrare persone intriganti. Sul lavoro sarà difficile trovare appoggi, ma nel fine settimana si potrà recuperare. La settimana inizia in maniera piuttosto favorevole per i segni di terra, serenità e amore saranno all’ordine del giorno. La complicità non mancherà nel rapporto di coppia. Sul lavoro potrebbero arrivare delle belle novità, le soddisfazioni non mancheranno. La settimana per i segni d’acqua in amore sarà particolarmente serena. Sarete positivi e disponibili nei confronti della persona amata e i single riceveranno qualche bella sorpresa. Nel complesso la settimana lavorativa risulterà favorevole. I segni di aria avranno un atteggiamento tenace e grintoso. I single dovranno cercare di affrontare le proprie debolezze e trasformatele in punti di forza. Riguardo al lavoro non sono esclusi degli inconvenienti ma avrete presto nuove idee da mettere in atto. Ma vediamo cosa riserveranno i prossimi giorni segno per segno:

Ariete

Amore: in questa settimana dovrete darvi molto da fare per recuperare la fiducia di un partner deluso. Sarà bene risparmiare un po’ delle vostre energie in modo da dedicare il giusto tempo agli affetti e risanare alcune discrepanze. Previsto qualche litigio con il partner durante la settimana. I single faranno nuovi e interessanti incontri.

Lavoro: per realizzare i vostri obiettivi questa settimana sarete disposti a dare il massimo della vostra energia. Grazie a Mercurio in congiunzione sarete favoriti nell’adempiere ai vostri doveri, tuttavia lasciate fare agli altri ciò che non rientra nelle vostre competenze. Spesso sottovalutate alcuni compiti che richiedono le attenzioni di un esperto.

Toro

Amore: in ambito sentimentale qualcosa potrebbe non andare bene, ultimamente siete rimasti perplessi su alcune questioni avvenute con la persona amata. Riguardo i vostri dubbi troverete un riscontro a partire dalla fine della settimana. Solo da allora tutto vi risulterà più chiaro. I single potranno invece avere cambiare idea sulle prossime scelte da fare.

Lavoro: grazie a Marte potrete fare affidamento su una grande grinta che vi sarà utile per superare alcuni ostacoli sul lavoro. Con i colleghi potrebbe infatti esserci qualche contrattempo. Chi svolge una professione artistica potrà avere delle grandi soddisfazioni.

Gemelli

Amore: sul fronte sentimentale godrete di una bella sintonia di coppia che vi farà passare delle bellissime serate all’insegna della passione. La settimana si prospetta molto fortunata per i nati sotto il vostro segno e anche i single faranno degli ottimi incontri. Questo periodo regala molta serenità a tutti.

Lavoro: ci sono degli ottimi propositi in arrivo per questa settimana: il lavoro sarà decisamente soddisfacente, avrete ottimi guadagni e bei profitti. Marte e Mercurio vi regaleranno quella marcia in più che vi servirà per avanzare delle richieste. Non abbiate paura di osare, è il momento migliore per portare avanti certe ambizioni.

Cancro

Amore: Venere opposta al vostro segno zodiacale rischia di portarvi delle problematiche nella vita di coppia. Purtroppo la situazione questa settimana non sarà delle migliori anche per via di uno stato di tensione dovuto a delle incertezze lavorative. Buon fine settimana per i single, l’eros sarà alle stelle.

Lavoro: non sempre la fortuna gira dalla vostra parte ma, durante la settimana, grazie all’energia lunare e all’influenza di Nettuno, avrete quella spinta in più che vi servirà ad affrontare al meglio le quotidianità della vita. Sarete dinamici e pieni di vitalità, tuttavia dovete stare attenti perché anche nelle giornate migliori potrebbero presentarsi delle situazioni spiacevoli.

Leone

Amore: settimana deludente per il Leone, Mercurio non sarà dalla vostra parte. Dal punto di vista sentimentale, alcune discussioni avute con il vostro partner potranno lasciare tanta amarezza. Tuttavia dovrete cercare di andare incontro alla persona amata e trovare una soluzione ai problemi di coppia. I cuori solitari potranno incontrare persone intriganti.

Lavoro: questa settimana farete fatica a trovare qualcuno che vi sostenga. Vivrete delle giornate all’insegna del nervosismo, ma potrete recuperare nel fine settimana. Il lavoro non procede come vorreste e questo desta delle preoccupazioni, ma presto tutto potrebbe cambiare a vostro favore.

Vergine

Amore: la settimana inizia in maniera piuttosto favorevole per i nati sotto il vostro segno zodiacale. Serenità e amore saranno all’ordine del giorno e potrete godere di momenti decisamente piacevoli. La complicità non mancherà sicuramente nel rapporto di coppia. Fine settimana gratificante anche per i single che hanno avuto problemi d’amore.

Lavoro: a livello professionale potrebbero arrivare delle belle novità, soprattutto a partire da giovedì. In questo periodo della settimana avrete infatti qualche miglioramento sul lavoro che renderà le vostre giornate leggermente più impegnative. Le soddisfazioni non mancheranno e riuscirete a ritrovare una maggiore stabilità economica.

Bilancia

Amore: questa settimana avrete quasi sempre un atteggiamento tenace e grintoso, ma anche voi avete le vostre fragilità che possono farvi cedere facilmente di fronte alle situazioni più ostinate. La sfera amorosa al momento è abbastanza complessa, attendete tempi migliori. I single dovranno cercare di affrontare le proprie debolezze e trasformatele in punti di forza.

Lavoro: la settimana riguardo al lavoro risulterà abbastanza positiva ma non sono esclusi degli inconvenienti a partire da mercoledì. Tuttavia, Marte non è più opposto al vostro segno zodiacale e finalmente potrete ritrovare un po’ di serenità che avevate perso. Vi sentirete pieni di energia e di nuove idee da mettere in atto.

Scorpione

Amore: in ambito amoroso siete alla ricerca di qualcuno che vi accetta come siete. Non siete propensi a cambiare il vostro carattere per gli altri e certamente preferite qualcuno che vi ami profondamente. In questa settimana ci sarà modo di affrontare spiacevoli dispute se siete in coppia. I single dovranno insistere per conoscere una persona che sta loro a cuore.

Lavoro: in questa settimana potreste sentirvi più stanchi del solito e privi di energie. In ambito professionale purtroppo ci saranno dei piccoli contrasti da affrontare. Attenzione a non peggiorare le situazioni che possono essere affrontate anche nell’immediato. Lunedì e mercoledì saranno le giornate più stressanti.

Sagittario

Amore: alcuni frammenti del vostro passato e una vostra vecchia storia passionale sono ancora presenti e vi impediscono di guardare avanti. Sarà necessario resettare la mente per cominciare a prendere nuove iniziative e frequentare altre persone. Se siete single uscite e frequentate ambienti nuovi.

Lavoro: in questa settimana la Luna sarà in opposizione e dovrete fare i conti con parecchi contrasti. Sul lavoro alcune situazioni potrebbero andare diversamente dal previsto, ma per fortuna avrete modo di risistemare tutto e ricominciare con nuovi progetti. Voi come al solito siete inarrestabili e difficilmente vi fermate al primo intoppo.

Capricorno

Amore: questa settimana la vostra vita sentimentale andrà nel migliore dei modi e riuscirete a sentirvi particolarmente appagati. Chi invece ha dei contrasti pretenderà serietà anche nelle piccole cose. Nel corso della settimana potrebbero arrivare delle novità per i single, l’amore potrebbe giungere inaspettato.

Lavoro: anche se sapete essere molto pazienti dovete tenere conto anche dei vostri limiti, se superati potreste diventare anche irascibili ed incontrollabili. Nel fine settimana Marte smetterà di esservi sfavorevole a livello lavorativo e potrete riprendere alcuni progetti che avevate interrotto per via di alcune problematiche.

Acquario

Amore: le novità in ambito sentimentale non si faranno attendere, questa settimana vi sembrerà di sognare ad occhi aperti. Finalmente alcuni dei vostri sogni più importanti si stanno avverando e vi sembrerà di toccare il cielo con un dito. Anche i single si sentiranno pienamente soddisfatti e avranno belle aspettative per il futuro.

Lavoro: un imminente cambiamento della vostra situazione attuale vi infonderà fiducia e speranza. La settimana vi riserverà buoni auspici e quindi sarà bene da parte vostra mantenere un atteggiamento più ottimista. Sicuramente questa sarà una fase piena di nuove occasione da sfruttare al meglio.

Pesci

Amore: la settimana in ambito sentimentale sarà particolarmente serena. Sarete positivi e disponibili nei confronti della persona amata e potrete godere di molte gioie ed emozioni. Grazie alla Luna anche i single riceveranno qualche bella sorpresa, soprattutto nel fine settimana. Alcune scelte potrebbero rivelarsi fatidiche.

Lavoro: in questa settimana sarete alla ricerca di verità, alcune vostre incertezze non hanno trovato risposta e siete in attesa di chiarimenti. Martedì e Mercoledì saranno giornate positive, ma nel complesso la vostra settimana lavorativa risulterà decisamente favorevole.