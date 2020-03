Le condizioni meteo si mantengono fortemente instabili. Come previsto nel corso del fine settimana è giunto un impulso d’aria fredda, i cui effetti si sono manifestati sia in termini di temperature – nuovamente in calo – sia in termini di precipitazioni.

Precipitazioni che, soprattutto sabato, hanno colpito varie zone della Sardegna orientale (spingendosi nell’interno e verso il cagliaritano) in forma di rovescio o temporale. Abbiamo avuto anche le prime, vere grandinate primaverili ma per fortuna i contrasti termici non sono stati così forti da causare la genesi di chicchi di grosse dimensioni.

In queste ore sta per transitare l’ultimo impulso di questa lunga serie. Un impulso che porterà ancora una volta precipitazioni localmente intense soprattutto lungo le coste settentrionali e sulla Sardegna occidentale. Non mancheranno sconfinamenti verso l’interno e nei settori meridionali. Il tutto accompagnato dal freddo vento di Maestrale.

Da martedì, invece, il tempo migliorerà sensibilmente e velocemente. Tornerà l’Alta Pressione che favorirà un’impennata delle temperature, facilitando un rientro nei ranghi o addirittura portandoci nuovamente valori superiori alle medie stagionali. Il tutto dovrebbe protrarsi sino al prossimo weekend.

In collaborazione con Meteo Sardegna