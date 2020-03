Il consigliere comunale Raffaele Onnis sarà l’alter nos, la figura che rappresenta il municipio di Cagliari, della 364esima festa di Sant’Efisio in programma il prossimo 1 maggio. La nomina è arrivata dal sindaco Paolo Truzzu. Di solito il prescelto viene indicato durante la seduta del consiglio comunale, ma quest’anno c’è di mezzo la sospensione delle sedute per l’emergenza coronavirus e la tradizione non è stata rispettata. La nomina è comunque valida.

Si tratta di un incarico molto prestigioso e ambito: l’alter nos è uno dei grandi protagonisti della festa e, dopo la solenne vestizione del mattino e la partecipazione alla messa a lui dedicata, sfila a cavallo davanti al cocchio che trasporta tra la folla il simulacro del martire guerriero e saluta i presenti agitando il cappello. “Non ho parole per esprimere la mia straordinaria emozione amplificata dalla drammatica situazione che la nostra società sta attraversando in questo momento e dal significato che Sant’Efisio ha sempre rivestito per la nostra comunità”, scrive Onnis su Facebook. La processione del Santo si è sempre svolta in qualsiasi circostanza: una delle edizioni più drammatiche è stata quella del 1943, durante la seconda guerra mondiale, in mezzo alla città devastata dalle bombe.