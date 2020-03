Facebook ha rimesso mano a Messenger per rendere la chat più veloce e leggera. In una nota, il social network ha spiegato di aver riscritto da zero l’applicazione lanciata nel 2011, con l’obiettivo di semplificarne l’uso. Il rinnovamento riguarda al momento la versione di Messenger per iOS, il sistema operativo di iPhone e iPad, su cui sarà disponibile “nelle prossime settimane”.

“Abbiamo completamente riscritto Messenger per renderlo molto più veloce”, ha evidenziato il fondatore di Facebook, Mark Zuckerberg, in un post. Rispetto alla versione precedente, la nuova app “avrà un quarto delle dimensioni e si caricherà due volte più rapidamente”.

Nel dettaglio, Facebook ha spiegato di aver ridotto il codice dell’84%, passando da oltre 1,7 milioni a 360mila linee di codice, e di aver ricostruito le funzioni per adattarle alla nuova infrastruttura semplificata.