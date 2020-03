Un Hotel che offre una fuga dal coronavirus

“Offerta Fuga dal Covid-19 in Sardegna. E se prenoti entro il 30 aprile potrai disdire senza penali!”.

Sembra uno scherzo, ma non lo è affatto. Ci segnala un lettore la presenza su Google della surreale offerta di un hotel dell’Ogliastra che approfitta della tragedia della diffusione del Covid-19, per invitare i propri clienti a rifugiarsi in Sardegna tra le mura della sua struttura.

La proposta, grazie a un gioco di parole chiave e impostazioni del titolo Seo, appare soltanto nella pagina di risultati di ricerca Google, mentre scompare nella pagina di atterraggio che risulta una generica pagina di offerte dell’hotel.

Iniziativa contro le disposizioni governative (e il buonsenso)

In un momento di emergenza come quello attuale, con tutte le difficoltà di gestione dei contagi, l’iniziativa appare deplorevole e irrispettosa nei confronti di chi cerca di fare del proprio meglio per scongiurare la diffusione del virus oltre che andare contro le norme approvate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal governatore della Sardegna Solinas in merito agli spostamenti e al rischio di contagio.