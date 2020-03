Sospensione delle attività di ambulatori e laboratori, nonché di quelle chirurgiche e di ricovero, purché differibili e programmabili. Sono le nuove disposizioni per il contenimento della diffusione del Covid-19 adottate dalla direzione strategica dell’Aou di Sassari.

Il Cup provvederà a informare gli utenti dell’annullamento della visita. Saranno sospese anche le attività libero-professionali in intramoenia, mentre nelle attività ambulatoriali non differibili, che resteranno aperte, il personale e il paziente dovranno indossare la mascherina chirurgica. Sospensione immediata per l’attività di prelievo nei laboratori di analisi e al centro prelievi, saranno garantiti i soli prelievi delle prestazioni richieste in regime di urgenza, quelli dei pazienti Tao, oncologici e delle donne in gravidanza. Sospese infine le attività chirurgiche programmate e quelle di ricovero per patologie il cui trattamento sia differibile.

Saranno consentiti solo le procedure urgenti e indifferibili, le prestazioni salvavita e quelle oncologiche-chemioterapiche, l’attività dialitica e radioterapica, quelle per cui si tema una evoluzione clinica rapida, i controlli ortopedici e chirurgici post-intervento, le donazioni di organi, tutta l’attività in emergenza/urgenza.