I quattro ragazzi del canto ancora in gara ad Amici, il talent di Maria De Filippi su Canale 5 che si prepara al terzo serale, sono pronti ad uscire con i loro primi progetti discografici. Il 20 marzo, Gaia, Giulia, Nyv e Jacopo pubblicano contemporaneamente in digitale i loro album, che saranno poi in distribuzione dal 27 marzo.

Gaia, 22 anni, italo-brasiliana pubblica con Sony Music Italy, “Genesi” (7 brani); Giulia, 21 anni, napoletana, con l’etichetta indipendente Isola degli Artisti (8 brani, ma l’album non ha ancora un titolo); Nyv, 23 anni, nata in Lussemburgo ma residente a Cormano (Mi), pubblica con Sugar “Low profile” (10 tracce); Jacopo, 21 anni, savonese, pubblica con l’etichetta indipendente Kazal “Colori” (7 brani).