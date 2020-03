La partita del Round 16 di Champions League di basket tra San Pablo Burgos e Dinamo Sassari potrebbe disputarsi. La società sassarese aveva chiesto che il match di stasera si giocasse a porte chiuse, e di fronte al diniego delle autorità spagnole aveva disposto l’immediato rientro della squadra e dello staff tecnico-dirigenziale con un volo diretto privato verso Alghero.

Il rientro anticipato in Sardegna, previsto per questa mattina, è stato però annullato perché pare che la situazione si stia per sbloccare: in attesa di comunicazioni ufficiali da parte del governo spagnolo o dalla Fiba, la Dinamo resta a Burgos, dove precauzionalmente è rimasta in albergo sin dal suo arrivo.