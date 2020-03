“Una ragazza che lavora nel nostro negozio è rimasta positiva al Covid-19? Falso”. Lo si legge nella nota Facebook del ‘Carpatinus’, negozio d’abbigliamento di Oristano.

Un audio circolato in queste ore su Whatsapp racconterebbe infatti di un possibile contagio contratto durante una vacanza in Lombardia per una ragazza che lavora al Carpatinus. Notizia smentita dal negozio. “Per questa ragione i nostri legali hanno depositato alla Procura di Oristano una denuncia affinché possa essere accertata l’identità dell’autore del messaggio vocale”.

“E’ stato inoltre – conclude la nota – conferito mandato affinché vengano adite anche le sedi civili per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alla commissione del reato”.