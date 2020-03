Il prefetto di Cagliari, Bruno Corda, commenta così le recenti misure varate dal governo per contrastare l’epidemia del Covid-19: “Bisogna fare uno sforzo ed entrare nello spirito della norma: evitare quanto possibile gli spostamenti nell’intero territorio, senza tentare di violare le prescrizioni. Bisogna uscire il meno possibile e cercare di cambiare le nostre abitudini”.

“Per gli spostamenti tra i vari Comuni bisogna compilare, o verrà compilata direttamente dalle forze dell’ordine, l’autocertificazione in cui si motiva lo spostamento. Attenzione a non fornire dichiarazioni mendaci. Nel caso in cui risulti falsa si rischiano due reati: la violazione dell’articolo 650 del codice penale, cioè non aver ottemperato a un ordine dell’autorità, e quella legata proprio alla dichiarazione mendace”, sottolinea il prefetto.

Quali sono i motivi che giustificano uno spostamento? Lavoro, salute e necessità, come ad esempio fare la spesa, ma sempre con l’autocertificazione a portata di mano (per scaricare il file CLICCA QUI)

“La filosofia della norma non è di tipo sanzionatorio ma di collaborazione, bisogna cercare di cambiare le proprie abitudini e interpretare la norma in maniera restrittiva in modo che questo sacrificio abbia natura temporanea. Si devono evitare gli assembramenti, e questo la settimana scorsa non è stato fatto, ridurre le uscite anche per fare la spesa comprando qualche cosa in più, ma senza eccessi: non ci sono problemi di approvvigionamento, non c’è alcuna ragione per farlo”, conclude Corda.