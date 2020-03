Festeggiano in una area verde la laurea della figlia assieme agli amici, denunciati dai carabinieri per aver fatto un assembramento non necessario e autorizzato.

Succede a Pessano con Bornago, paese da 10milaanime alle porte di Milano.

Dieci persone sono ora nei guai per non aver rispettato il dpcm del governo sul Coronavirus. Questa mattina verso l’ora di pranzo il ritrovo in viale Fulvio Testi, in un piccolo parchetto in una zona residenziale.

La festeggiata è vestita di rosso, con la corona d’alloro intesta. La famiglia ha i coriandoli da lanciare e lo spumante da aprire. Una celebrazione in piena regola, tutti ammassati, senza quindi rispettare le nuove disposizioni.

Qualche cittadino responsabile, però, allerta i carabinieri della Compagnia di Cassano d’Adda che arrivano proprio allo sparo dei coriandoli,rovinando la festa.

Inutile il tentativo di dare spiegazioni, i dieci vengono portati in caserma. Una giornata speciale con un finale triste.