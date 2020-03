Un messaggio di vicinanza, un gesto di riconoscenza, quello scritto su un cartellone e lasciato fuori dalle tende post-triage del Policlinico di Monserrato Duilio Casula, che recita “Grazie per il vostro lavoro. Andrà tutto bene”.

Parole sincere e rivolte al personale che, come recita la pagina Facebook dell’Azienda ospedaliera Universitaria di Cagliari, ringrazia la per il gesto che infonde “speranza e coraggio a tutte le persone che senza sosta lavorano per garantire la salute di tutti”.

Enrica Massa