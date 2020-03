Dall’Antitrust, in un documento di 52 pagine che contiene l’analisi delle posizioni di mercato delle aziende presenti nei territori, arriva il via libera nei confronti del gruppo Conad: l’azienda potrà andare avanti con gli ipermercati ex Auchan di Santa Gilla a Cagliari (già in ristrutturazione N.d.R.), Sassari e Olbia, a una condizione però: “sbarazzarsi” di Auchan Marconi, a Pirri, per evitare la posizione dominante.

“È quanto emerge dal bollettino che mette la parola fine a una lunga vicenda durata mesi e mesi, legata al problema delle sovrapposizioni, sollevato dall’Antitrust, e quindi della possibile posizione dominante di un’azienda in un certo territorio. La sorpresa è stata proprio la posizione dell’ex Auchan Marconi”, afferma il segretario regionale della Uiltucs, Cristiano Arbau.

“Per il Marconi non sappiamo naturalmente chi lo acquisirà, ma da subito chiediamo la salvaguardia della situazione dei dipendenti. Per gli altri ipermercati la nostra preoccupazione è legata alla riduzione delle aree di vendita e quindi agli esuberi”, sottolinea Ardau.