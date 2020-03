Dopo la scoperta dei 15 casi positivi al coronavirus in altrettanti medici e infermieri, i primari dell’ospedale San Francesco di Nuoro hanno chiesto la chiusura di tutte le attività dell’ospedale.

I dirigenti, tramite lettera indirizzata alla direttrice della Assl Grazia Cattina, chiedono chiarezza sulla vera situazione dei contagi e delle persone che si trovano in quarantena.

Situazione che non poteva capitare in un momento peggiore. Infatti, dopo i casi di positività degli ultimi giorni (ricordiamo, il primo paziente positivo al Covid 19 è stato un medico della Rianimazione) il blocco operatorio e i reparti di Rianimazione non sono operativi.

Oltre alle richieste di chiusura dell’ospedale, i dirigenti medici chiedono informazioni sulle misure adottate per la sanificazione di tutti e 23 i reparti del San Francesco e il rifornimento di guanti e mascherine.