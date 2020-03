Nel corso della serata di ieri, durante un servizio di controllo del territorio e finalizzato anche alla verifica del rispetto delle misure urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione da virus Covid-19, la Compagnia carabinieri di Ottana (Nu) ha scoperto in un paese della giurisdizione un circolo ricreativo che, in violazione delle norme emanate per l’emergenza sanitaria, alle 20 era ancora aperto con all’interno diversi avventori.

Sono stati così denunciati per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità (art. 650 c.p.) per aver violato le norme attuative del Decreto Legge n.6 del 23.02.2020 “misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19” il rappresentante legale e il segretario del circolo oltre agli avventori che si trovavano all’interno.

E’ stata inoltre disposta la sospensione dell’attività del circolo.