Nuove disposizioni da parte dell’assessora del Personale Valeria Satta: da oggi sino a martedì 17 marzo i dipendenti dell’amministrazione Regionale sarda non andranno a lavoro.

In particolare, i lavoratori che dispongono di ferie di anni precedenti al 2020 sono collocati in ferie d’ufficio, gli altri usufruiranno di quelle in corso.

Satta chiede ai direttori generali della Regione di istituire, entro il 17, delle linee di riallineamento organizzativo per poter assicurare un funzionamento minimo degli uffici.