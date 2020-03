Le condizioni meteo, come previsto, stanno migliorando molto rapidamente. Il ritorno dell’Alta Pressione sta determinando già una ripresa delle temperature, che dopo essere scese diffusamente a causa degli affondi polari si riporteranno su valori nettamente primaverili.

Osservando le proiezioni termiche per i prossimi giorni possiamo dirvi che le massime supereranno diffusamente quota 20°C, soprattutto nella giornata di venerdì.

Localmente, come ad esempio in Campidano, la colonnina di mercurio potrebbe raggiungere picchi di 23-24°C. Sono valori superiori alle medie stagionali, di parecchi gradi.

Sul fronte nubi poco da segnalare, se non che nelle prossime 48 ore affluiranno velature più o meno consistenti. I venti, infine, saranno deboli di direzione variabile. Qualche cenno di cambiamento dovrebbe manifestarsi nel corso del weekend, quando aria relativamente più fredda affluirà sulla nostra regioni determinando un nuovo, vigoroso abbassamento delle temperature. I venti in quel caso si orienteranno da nord-nordest, quindi da Tramontana e Grecale, tuttavia non sono previste precipitazioni.

In collaborazione con Meteo Sardegna