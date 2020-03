Una 38enne e un 34enne sono stati fermati dalla Polizia Locale di Cagliari mentre giravano, senza un motivo valido o per qualche emergenza, in via Quirra. Infatti, alla richiesta fatta alla coppia dal corpo di polizia sul motivo per il quale fossero in giro, i due (noti alle forze dell’ordine) non avrebbe dato giustificazioni valide.

Sono stati quindi denunciati per una serie di contravvenzioni legati al codice della strada e per non aver ottemperato all’ordine di rimanere in casa previsto dal dpcm per frenare la diffusione del coronavirus.