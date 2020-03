Una nave ospedale: è questo l’ambizioso progetto figlio di un’idea dei vertici di Grandi Navi Veloci già approvato da Gianluigi Aponte, leader di Msc, con l’avvallo del sindaco di Genova, Marco Bucci. Appoggiato anche dall’amministratore delegato del Rina, Ugo Salerno, il progetto da oggi è in fase esecutiva ed è monitorato dai responsabili della Protezione Civile e dal governatore della Regione Liguria Giovanni Toti.

La nave passeggeri sarà trasformata in tempi record in un ospedale galleggiante, ancorato nel porto di Genova, che potrà accogliere circa mille pazienti offrendo servizi e interventi indispensabili anche per la terapia intensiva e la rianimazione.

Un’ammiraglia di Msc Crociere che aiuterà a tamponare il problema della mancanza di posti letto e di assistenza specializzata ospedaliera. Le ipotesi di utilizzo della nave ospedale sono tre:

punto d’appoggio per pazienti non colpiti da virus con lo scopo di liberare posti letto in ospedale;

luogo di quarantena per i positivi al test

ospedale per pazienti contagiati da Covid-19

Altre due navi da crociera, poi, potrebbero essere dirottati all’urgenza di servizi sanitari anche in altre città marinare del Sud del Paese.

I tempi di realizzazione sono stimati da una settimana a dieci giorni e l’investimento sarà a carico del gruppo armatoriale e della Protezione Civile.

