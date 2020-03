“Non alzate il culo dal divano manco per andare in bagno. Ora, ditemi, spiegatemi, perché non capisco e sono curioso: dove cazzo dovete andare in questi giorni?”. È caustico il messaggio del sindaco Andrea Piroddi, diretto ai suoi concittadini di Ilbono.

Il primo cittadino, probabilmente stanco dalle richieste in merito a cosa fare o non fare, ora che tutta l’Italia è diventata zona rossa per contenere il contagio da coronavirus, ha affidato a Facebook una nota.

“Oggi in paese – spiega – la domanda principale è stata: ma una passeggiata la posso fare?. Ve lo spiego nuovamente. Sapete quanti posti ha l’ospedale di Lanusei in terapia intensiva? Cinque, massimo sette. E sapete, vero, che non sono tutti liberi?” scrive ancora Piroddi. E sapete, vero, che una persona su 6 che contrae il COVID-19 ha bisogno della terapia intensiva?”

“Ora, io dico, avete vissuto gli ultimi vent’anni guardando Amici, commentando i Tronisti e commuovendovi con C’è posta per te. Non alzate il culo dal divano manco per andare in bagno. Ora – conclude il post Piroddi – ditemi, spiegatemi, perché non capisco e sono curioso: “Dove cazzo dovete andare in questi giorni?”