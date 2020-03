“In riferimento a quanto emerso in queste ore da parte di alcuni rappresentanti del Governo nazionale e territoriale sulla possibile chiusura dei centri commerciali, il Consiglio Nazionale dei Centri Commerciali, che raggruppa gli operatori proprietari dei centri commerciali, i fornitori di servizi e alcuni selezionati retail, rende noto che con spirito di sacrificio e grande senso di responsabilità si mette a disposizione delle Istituzioni”. Lo scrive in una nota il Cncc.

“La collaborazione sarà massima – continua la nota – condividendo la volontà di porre al primo posto la tutela della salute di tutti i cittadini italiani in questa fase di emergenza per il Covid – 19, anche qualora questo comportasse la chiusura totale dei centri commerciali da parte delle Istituzioni preposte (garantendo in ogni caso i servizi primari, quali la vendita di generi alimentari e farmacie)”.