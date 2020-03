Incidente stradale questa sera a Pirri dove una moto Honda SH, condotta da un cagliaritano di 24 anni, all’’incrocio tra la via delle Spighe e via Vittorio Amedeo, per cause in fase di accertamento, si è scontrata con un autocarro Ford Transit condotto da un cagliaritano di anni 32.

Il conducente del motociclo è statosoccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Brotzu.

Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge.