Tom Hanks e la moglie Rita Wilson positivi al coronavirus:

“Rita ed io siamo in Australia. Ci siamo sentiti stanchi, raffreddati, con dolori al corpo. Rita aveva dei brividi che andavano e venivano. Anche febbre lieve. Ci siamo sottoposti al test del coronavirus ed è risultato positivo” ha annunciato l’attore in un post sui social.

“Bene, ora… cosa fare? Ci sono dei protocolli da seguire. Saremo tenuti sotto controllo e isolati per tutto il tempo necessario. La vivremo giorno per giorno, no?

Vi terremo aggiornati”.

Hanks e moglie si trovano in Australia per la produzione di un film di Baz Luhrmann su Elvis Presley, si tratta delle prime celebrità che hanno rivelato di essere stati colpiti dal Covid-19.