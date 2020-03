La Corte di giustizia dell’Unione europea ha condannato l’Italia a versare al bilancio dell’Ue una somma forfettaria di circa 7.500.000 euro nonché, a partire dalla data odierna, una penalità pari a 80.000 euro per ogni giorno di ritardo.

La motivazione risale al 2008, quando l’Italia concesse alcuni aiuti in favore di imprese alberghiere sarde, incompatibili col mercato comune e che non recuperò (l’importo totale si aggirava intorno ai 14 milioni di euro).

Secondo la Corte di giustizia, l’Italia non aveva quindi adottato tutti i provvedimenti necessari per recuperare gli aiuti in questione e dato che continuava a non conformarsi alla sentenza, la Commissione ha proposto, nel 2018, un secondo ricorso per inadempimento.

La Corte ha quindi constatato che l’Italia, non avendo adottato, entro la data in cui è scaduto il termine fissato dalla Commissione (ossia l’11 settembre 2014), le misure necessarie a recuperare integralmente gli aiuti, è venuta meno all’obbligo di eseguire la sentenza della Corte del 2012.

Nonostante l’Italia abbia recuperato gran parte degli aiuti concessi ad alcuni alberghi della Sardegna (l’83% di tale importo in conto capitale maggiorato degli interessi), la Corte ribadisce la sanzione.