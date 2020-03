La sezione per i minori della Corte d’appello, presieduta da Giovanna Osana, ha confermato la condanna a 16 anni di carcere per i due giovanissimi di 18 e 19 anni, sotto processo per l’omicidio di Manuel Careddu.

I difensori della coppia hanno già annunciato ricorso per Cassazione.

Il palazzo di giustizia era deserto per le prescrizioni anti coronavirus. In aula era presente solo il 19enne.

La 18enne accusata di omicidio è rimasta nel carcere minorile di Roma.

“Ritengo già pochi i 16 anni, ma che almeno questi vengano confermati”, aveva detto Fabiola Balardi, la mamma di Manuel.

L’accusa è di omicidio e occultamento di cadavere, il quale fu trovato sepolto in un terreno in provincia di Oristano dopo un mese.

Anche Christian Fodde, Riccardo Carta e Matteo Satta, che si trovavano con la coppia e maggiorenni all’epoca, sono già stati condannati: Fodde all’ergastolo, Carta e Satta a 30 anni e a 16 anni e 8 mesi.

