Arst Sardegna, a causa dell’emergenza Coronavirus, ha sospeso il servizio di bigliettazione a bordo.

“I mezzi pubblici – scrive in una nota la compagnia di viaggio – continuano regolarmente a circolare, tuttavia ti consigliamo di restare a casa e di uscire solo per estrema necessità, come nel caso di approvvigionamento di cibo e farmaci. Se sei costretto a viaggiare, ARST consiglia di utilizzare i titoli di viaggio digitali, acquistabili tramite la nostra applicazione DropTicket “.

“Quando sali a bordo – ricorda Arst – accedi all’autobus dalla porta posteriore o, se presente, da quella centrale. Occorre rispettare la divisione degli spazi all’interno degli autobus eoccupare una posizione tale per cui è garantito il rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro. Inoltre bisogna apporre sull’eventuale biglietto cartaceo in tuo possesso data e ora del viaggio, nel caso in cui la validatrice non si trovi nella zona destinata ai passeggeri”.