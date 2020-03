La struttura privata “Policlinico Sassarese” chiude per un caso sospetto di coronavirus tra i pazienti.

Tutto il personale è stato messo in quarantena. Su disposizione dello Spresal e dell’assessorato regionale alla Sanità l’ospedale è stato chiuso e si sta procedendo gradualmente alla dimissione dei pazienti ricoverati.

L’intero edificio sarà sanificato e solo dopo, in concerto con la Regione, sarà valutata la possibilità di riavviare le attività in supporto alle strutture pubbliche.

Per il paziente sospetto, subito isolato, è stato disposto il trasferimento nel reparto di Malattie infettive dell’Aou, nell’attesa dei risultati definitivi dei test sul Covid-19.

La notizia della chiusura del Policlinico Sassarese si era diffusa attraverso i sindacati che avevano inviato un messaggio ai dipendenti per annunciare la sospensione delle attività e avviare da subito la concertazione gli ammortizzatori sociali per i lavoratori appena rientrati in servizio dopo il cambio di proprietà.

Poi è stata la stessa Regione a confermare lo stop: pazienti dimessi e al via sanificazione.