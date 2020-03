Manca l’ufficialità della firma del commissario vettore, ma Alitalia ha le idee chiare: è pronta garantire la continuità territoriale nel collegamento tra i tre scali della Sardegna con Roma e Milano. L’attesa riguarda gli scali di Cagliari e Alghero.

Su Olbia, invece, l’ex compagnia di bandiera si è aggiudicata la procedura di emergenza per sopperire ad Air Italy, che come ben sappiamo, si trova in liquidazione.

I voli agevolati tra l’isola e il resto dell’Italia saranno garantiti fino al 31 dicembre, in attesa del bando da parte della Regione Autonoma della Sardegna.