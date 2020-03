Un italiano di 49 anni di Calcinaia, in provincia di Pisa, è stato denunciato dalla polizia per attentato alla salute pubblica dopo avere tossito volutamente in faccia agli agenti di una volante che lo aveva sottoposto a controllo nel centro di Pontedera.

L’uomo è stato fermato dai poliziotti e si è infastidito e così, riferisce una nota del commissariato di Pontedera, “ha reagito ai controlli tossendo ripetutamente e volontariamente in faccia agli agenti”.

Accompagnato in caserma l’uomo è stato denunciato a piede libero anche per oltraggio a pubblico ufficiale e inosservanza di un provvedimento dell’autorità.