“La Caritas, in sintonia con i decreti del Governo sta garantendo i servizi essenziali per le persone più fragili e bisognose, nel massimo rispetto delle norme e con tutta la prudenza indispensabile per evitare inutili rischi”. Lo scrive l’Arcidiocesi di Cagliari in una nota.

“I servizi resteranno attivi fino a che sarà necessario e ne avremo capacità e possibilità – spiega il direttore della Caritas diocesana don Marco Lai -, certi che ciò sarà un importante contributo al contenimento dell’epidemia. Il nostro operato è in linea con quanto stanno portando avanti le Caritas diocesane di tutto il Paese, nella consapevolezza dell’importanza di continuare a garantire i servizi miranti ad alleviare le ulteriori sofferenze, date dalle attuali difficoltà, di coloro che si trovano in situazioni di povertà, disagio e solitudine”.

Esprimiamo, continua, “vicinanza alle persone colpite da questa epidemia, ai loro familiari, e a tutti coloro che sono impegnati ad assisterli. Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti i volontari che continuano il loro impegno quotidiano, e invitiamo tutti all’unità spirituale e alla preghiera solidale».

Coronavirus, i servizi della Caritas