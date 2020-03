“Per combattere insieme l’epidemia da Covid-19, il governo cinese ha inviato un team di esperti medici in Italia, formato congiuntamente dal National Health Commission of China e dalla Red Cross Society of China. Il team volerà oggi a Roma insieme alle donazioni delle attrezzature e dei materiali sanitari d’emergenza. #ForzaCinaeItalia”.

Il post sulla pagina ufficiale dell’ Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese in Italia annuncia l’arrivo di un team di esperti medici cinesi Italia per aiutare il Paese nella lotta contro il coronavirus.

“Il nuovo aereo A350 della China Eastern Airlines – come annuncia il network giornalistico Cina in Italia – volerà oggi per 9619 km per scortare un team medico cinese composto da 9 specialisti e 31 tonnellate di forniture mediche (incluse apparecchiature per reparti di terapia intensiva, forniture mediche di protezione, antivirali, ecc.) direttamente da Shanghai a Roma. Per un amore che non conosce confini, per dare sostegno e coraggio all’Italia”.