Gli agenti della Polizia stradale di Cagliari, nel corso dei consueti controlli per il rispetto del Dpcm del 9 marzo per il contrasto al Coronavirus, stamani hanno fermato in via Is Mirrionis un furgone che al suo interno trasportava pane in condizione igieniche e sanitarie precarie. Sul posto è stato convocato il datore di lavoro dell’autista che è arrivato con altro furgone carico di pane, anche questo in condizioni pessime.

La Polizia Stradale ha quindi allertato il Servizio Igiene della Asl di Cagliari, che è arrivata sul posto. Agenti e medici sono andati al forno, nel quartiere di Castello, e lo hanno posto sotto sequestro per condizioni igieniche sanitarie precarie. Il sequestro durerà finché il titolare non metterà il locale a norma di legge. Sono stati distrutti circa 200 kg di pane fresco e 20 di kg di focacce che erano contenute.

La Polstrada ha sanzionato la ditta con 2mila euro di multa per il trasporto mentre sono in fase di accertamento le sanzioni da parte della Asl. Il consiglio della Polizia Stradale è quello di rispettare le nuove disposizioni del decreto #iorestoacasa.