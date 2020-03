Anche la Chiesa si adegua alle restrizioni imposte dal Governo per arginare la diffusione del Covid-19, andando così incontro ai fedeli: è il caso dell’Arcidiocesi di Sassari, che, in una nota, ha comunicato che trasmetterà la messa in diretta streaming dalla cattedrale di San Nicola. La modalità di accesso sarà molto semplice, ci si potrà infatti connettere con la parrocchia attraverso l’homepage del sito, ma anche dal canale Youtube della diocesi.

“Nell’attuale emergenza sanitaria i provvedimenti governativi non consentono la celebrazione pubblica, ma nel rispetto delle indicazioni delle autorità competenti continuiamo le azioni liturgiche in comunione spirituale con i fedeli”, scrivono dalla Curia.

I sacerdoti si alterneranno intorno all’altare del Duomo dal lunedì al sabato alle 16.30 per celebrare l’eucaristia e l’arcivescovo Gian Franco Saba presiederà la messa domenicale dal Santuario della Madonna delle Grazie, a San Pietro in Silki.

