Sale a 39 il bilancio dei contagi nell’isola. L’ultimo caso è stato riscontrato nel Nord Sardegna, al Policlinico Sassarese, lo si apprende da fonti regionali.

Ecco come sono ripartiti all’interno della regione i positivi al Covid-19:

– 11 nella Città Metropolitana di Cagliari

4 nella Provincia del Sud Sardegna

2 a Oristano

18 a Nuoro

4a Sassari.

In totale sono stati effettuati 303 tamponi, di cui 261 sono risultati negativi e 3 sono ancora in fase di verifica.

Dei positivi 19 sono asintomatici, 20 presentano sintomi e tra questi 12 sono ricoverati, tutti in terapia non intensiva. 27, al momento, le persone contagiate che si trovano in isolamento domiciliare. In Sardegna ancora nessuno è stato ancora dichiarato guarito.