Quattro persone sono state denunciate per aver violato le restrizioni imposte dal decreto “Io resto a casa”.

Nel mirino dei carabinieri di Tempio Pausania sono finiti un uomo, che fermato per un controllo dai militari si è giustificato dicendo di essere uscito recarsi in una sala giochi per poter giocare alle slot machine, una coppia di turisti francesi domiciliati a Olbia che si sono recati a Tempio con l’auto per fare una gita e un uomo che ha asserito di essere andato a Tempio Pausania per lavare l’auto.