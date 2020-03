Il Gruppo Crai, per far fronte all’emergenza Coronavirus, ha comunicato attraverso una nota stampa che consegnerà a tutti la spesa online a casa gratuitamente fino al 3 aprile per tutti coloro che faranno la spesa online (spesa possibile a partire da 30€) in 14 negozi Crai presenti a Cagliari e provincia.

Il servizio sarà erogato attraverso il sito di spesa online – CLICCA QUI per accedere (in tutti i comuni dove è attivo il servizio di consegna a domicilio di Crai Spesa Online).

Inoltre, per i territori coperti dal servizio di Crai Spesa Online, è possibile effettuare anche gli ordini telefonicamente chiamando al numero verde 800550088.