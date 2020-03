La diffusione del nuovo coronavirus comincia a modificare le abitudini e la quotidianità anche nel resto d’Europa. A Londra sono state annullate le tradizionali celebrazioni del patrono degli irlandesi San Patrizio, a comunicarlo è stato proprio il sindaco Sadiq Khan: “Sono incredibilmente dispiaciuto, ma quest’anno l’evento è cancellato perché i performer chiave e molti partecipanti non sono in condizione di venire alla parata a causa della minaccia del coronavirus”.

“Purtroppo non abbiamo scelta – ha sottolineato Khan, elogiando – il grande contributo che la comunità irlandese dà a Londra”.

Le feste in onore di San Patrizio erano state annullate già nei giorni scorsi anche in Irlanda.