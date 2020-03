Con l’allarme coronavirus, tutti a casa. Come tutti sappiamo infatti c’è la raccomandazione governativa a non uscire, seppure non si esclude la possibilità di fare attività motoria all’aperto come il jogging, purché non in gruppo. Ecco allora che si moltiplicano le iniziative per facilitare il movimento all’interno delle mura domestiche.

L’home fitness sta crescendo a vista d’occhio in questi mesi, soprattutto nei paesi interessati all’emergenza sanitaria. FitOn, una compagnia di fitness digitale statunitense ha appena registrato un incremento di followers del 200% e la società ha dichiarato ad Usa Today che l’allarme recente del coronavirus può avere contribuito a un tale successo.

Ma come fare attività fisica per il proprio benessere senza uscire? Vi proponiamo alcuni allenamenti da fare a casa:

Venti minuti di allenamento cardio/tonificante

Venti minuti di allenamento senza attrezzi da palestra

Con una variante:

Attività fisica a casa, una lezione di Yoga

Questo video è una breve introduzione alla pratica dello Yoga. Sono 10 minuti di pratica che puoi fare quando lo desideri per iniziare a comprendere e ad apprezzare questa disciplina:

Non solo fitness. È il momento giusto per provare la meditazione:

La meditazione è una tecnica di controllo mentale semplice e naturale, fondamentale nella cura contro il sovraffaticamento della mente:

Per approfondire puoi leggere: