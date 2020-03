Le Forze dell’ordine hanno controllato, in provincia di Milano, ben 6.934 nella giornata di giovedì 12 marzo e di queste ne hanno denunciato 124 per violazione delle norme per contenere la diffusione del coronavirus in base all’articolo 650 del Codice penale (Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità).

Una persona si è resa invece responsabile di Falsa attestazione o dichiarazione a Pubblico ufficiale e False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri (articoli. 495 e 496 C.p.).

In dieci hanno portato a casa una denuncia per altri reati e addirittura cinque sono stati gli arresti. Sottoposti a verifica anche 781 esercizi commerciali, con tre titolari denunciati in base all’articolo 650 del Codice penale.