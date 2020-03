Causa pandemia, anche l’iniziativa dell’Amministrazione Comunale di Alghero denominata Desbarrassa – ne tot (sbarazza tutto) dedicata al conferimento di rifiuti ingombranti ed elettrodomestici, è stata sospesa.

I prossimi appuntamenti previsti per sabato 14 marzo a Santa Maria La Palma, sabato 21 marzo a Sa Segada e sabato 28 marzo ad Alghero in Via De Gasperi sono pertanto annullati.