In un clima di paura, tristezza e tensione, come quello che il mondo intero sta vivendo in questi giorni, arriva anche qualche notizia positiva: alla guida della Grecia è salita per la prima volta una donna, Ekaterini Sakellaropulou.

La 63enne, magistrato, ha giurato oggi ad Atene nelle mani dell’arcivescovo Ieronymos, capo della chiesa ortodossa di Grecia.