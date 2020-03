Avvisi di “allerta salute” diramati oggi, anche se con otto giorni in ritardo, dal Ministero della Salute su cinque lotti di prodotto alimentare richiamato dal mercato perché pericoloso per presenza di Listeria monocytogenes.

Con questa motivazione sono stati richiamati dagli scaffali dei supermercati perché considerati potenzialmente pericolosi per la nostra salute. Nello specifico si tratta di alcuni lotti di Aringa Sciocca – con i marchi Borgo del Gusto e Friultrota e di Aringa Dolce Affumicata (Filetti di aringa affumicati a freddo) Naturaqua per la presenza di Listeria monocytogenes rilevata in seguito al campionamento effettuato in autocontrollo. I prodotti interessati sono filetti di aringa affumicati a freddo e sono venduti in confezioni da 150 g, 1 kg e 2 kg, con i numeri di lotto 500100, 500103, 500110, 500115 e 500120 e le scadenze dal 13/04/2020 al 03/05/2020. L’alimento richiamato è prodotto dal Friultrota di Pighin s.r.l. (IT 540 CE) nello stabilimento di San Daniele del Friuli (UD) in Via Aonedis, 10.

Secondo quanto riferito dal Ministero, il richiamo è stato reso necessario “per la presenza di Listeria monocytogenes (in 25 g).”

Fonte: Sportello dei Diritti